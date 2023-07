Suhl/Neudietendorf - Ein Kabeldieb hat nach Angaben der Polizei den Zugverkehr in Südthüringen durcheinandergebracht und für Verspätungen und Zugausfälle gesorgt. Ein 33-Jähriger soll an der Strecke zwischen Neudietendorf und Ritschenhausen Lichtwellenleit- und Kupferkabel entfernt haben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall am Mittwoch spielte sich in Suhl ab, wo am frühen Morgen Unregelmäßigkeiten am Raum der Fahrdienstleitung und an der Leit- und Signaltechnik aufgefallen waren. Für die von der Bahn informierte Polizei sei schnell offensichtlich gewesen, dass jemand Kabel an der Bahnstrecke entfernt habe.

Dadurch verspäteten sich 31 Züge, einer fiel komplett aus, 18 Verbindungen teilweise. Laut Polizei hatte der Mann die Kabelummantelungen verbrannt und so auf sich aufmerksam gemacht. Als Polizisten seine Gartenlaube durchsuchten, fanden sie das Diebesgut, dass sich zweifelsfrei der Tat zuordnen ließ. Bei der Vernehmung stellte sich zudem heraus, dass der Mann einen weiteren Diebstahl begangen haben soll. Gegen ihn wird wegen Störung öffentlicher Betriebe, Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt.