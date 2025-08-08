Bei einem Brand sind Glasfaserkabel in Potsdam zerstört worden - mit Folgen für einige tausend Haushalte in Potsdam. (Symbolbild)

Potsdam - Nach der mutmaßlichen Brandstiftung an einem Kabelschacht in Potsdam sind weiter rund 3.400 Haushalte ohne Internet. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone teilte mit, Glasfaserkabel seien bei dem Brand am Donnerstagmorgen zerstört worden. Bei den betroffenen Haushalten in Potsdam funktioniert seitdem kein Internet, kein Kabel-Fernsehen und kein Festnetz-Telefon.

Die Reparatur sei aufwendig, sagte ein Sprecher von Vodafone. Wann die Störung beseitigt ist, konnte er bislang nicht sagen. Es werde mit Hochdruck daran gearbeitet, hieß es.

Es besteht der Verdacht, dass Kabel an einer Brücke nicht weit von Bahngleisen entfernt angezündet wurden. Das Landkriminalamt ermittelt wegen Brandstiftung. Der Bahnverkehr war laut Polizei nicht gestört.