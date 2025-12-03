Im zwölften Pflichtspiel hat Kennet Eichhorn erstmals einen Treffer bejubeln dürfen. Zugleich sichert sich der 16-Jährige einen Eintrag in die Geschichtsbücher.

Berlin - Die Freude über das Premierentor von Kennet Eichhorn war groß. Mit seinem Treffer zum 3:0 beim 6:1-Erfolg im Achtelfinale gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern avancierte der Mittelfeldspieler von Zweitligist Hertha BSC mit 16 Jahren und 128 Tagen laut dem Datenanbieter Opta zum jüngsten Schützen im DFB-Pokal nach dem Zweiten Weltkrieg.

Zuvor führte Jude Bellingham mit 17 Jahren und 77 Tagen das Ranking an. Für Borussia Dortmund erzielte der Engländer ein Tor beim 5:0-Erfolg über den MSV Duisburg im September 2020.

„Trägt einen großen Teil bei“

Die Begeisterung um den gebürtigen Bernauer versucht Hertha-Trainer Stefan Leitl niedrig zu halten. „Wir müssen ihn nicht noch mehr in den Vordergrund stellen, weil er Dinge umsetzt, die wichtig sind“, sagte Leitl.

Der Trainer weiß aber ganz genau, dass der junge Mittelfeldspieler mitverantwortlich für den Aufschwung bei den Berliner ist, die gegen Kaiserslautern den siebten Sieg hintereinander gefeiert haben. „Kenny trägt einen großen Teil dazu bei“, sagte Leitl.