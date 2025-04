Was auf einem Parkplatz in Dresden nach einer echten Entführung aussah, entpuppte sich als Teil eines Junggesellenabschieds. Jetzt könnte den feiernden Freunden Ärger drohen.

Dresden - Ein Junggesellenabschied hat in Dresden einen Polizeieinsatz samt Hubschrauber ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, hatten zwei maskierte Männer am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz einen 38-Jährigen scheinbar gegen seinen Willen in ein Auto gezerrt und waren anschließend Richtung Pirna davongefahren.

Zeugen alarmierten sofort die Polizei, die umgehend eine Fahndung startete. Erst Stunden später folgte die Entwarnung: Die vermeintliche Geisel feierte bereits fröhlich und unbeschadet mit ihren fünf „Entführern“ in Radebeul den bevorstehenden Abschied vom Junggesellendasein.

Die humorvoll gedachte Aktion dürfte nun allerdings ein Nachspiel haben: Die Polizei ermittelt gegen die fünf Männer im Alter von 36 bis 40 Jahren wegen Störung des öffentlichen Friedens.