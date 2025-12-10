Einmal mehr dreht Berlin beim Sieg in Chalon ein Spiel in der Schlussphase. Mit einem weiteren Sieg kann sich der Basketball-Bundesligist den Weg erheblich erleichtern.

Berlin - Alba-Sportdirektor Himar Ojeda war nach dem wichtigen Auswärtssieg in der Basketball-Champions League beeindruckt von seinem jungen Team. „Ich bin glücklich und wirklich stolz, denn das Team hat Charakter gezeigt. Und das nicht das erste Mal in dieser Saison“, sagte der Spanier nach dem 100:91-Erfolg beim bisherigen Tabellenführer Elan Chalon. Es war der elfte Erfolg in Serie.

Für den Spanier spielt dabei auch eine gewisse Unbekümmertheit eine Rolle. „Sie sind jung und tapfer. Und sie haben keine Angst vor großen Momenten, und sie wissen, was sie tun müssen. Das ist eine unglaublich gute Qualität“, sagte er. Für Ojeda ist das im letzten Sommer neu zusammengestellte Team noch lange nicht am Limit angekommen. „Wir haben aber immer noch viel Raum, uns zu verbessern“, sagte der Sportdirektor.

Alba kann sich Reisestress ersparen

Da Alba das Hinspiel nur mit fünf Punkten verloren hatte, geht der direkte Vergleich bei aktueller Punktgleichheit an den Bundesligisten. Mit einem Heimsieg gegen Schlusslicht Sabah am nächsten Dienstag kann der erste Platz in Gruppe B perfekt gemacht werden. Damit wären die Berliner direkt in den Top16 und würden eine Best-of-Three-Serie in den Play-Ins umgehen. „Es wäre großartig, wenn wir das vermeiden könnten. Denn Reisen sind oft sehr kompliziert, und wir haben mehr Zeit zum Trainieren. Wir sind ein junges Team und brauchen das“, sagte Ojeda.

Das Team strotzt nach dem Chalon-Sieg vor Selbstvertrauen. Dies bewiesen sie einmal mehr im letzten Viertel. Sieben Minuten vor dem Ende lagen die Berliner noch 83:85 zurück und drehten dann die Partie – wie schon öfter bei den jüngsten Erfolgen. „Das ist sehr schwierig, so eine Qualität zu bekommen. Aber das Team hat sie“, kommentierte Ojeda.