Dresden - Ein 23-Jähriger soll in der Nacht zum Freitag in Dresden eine Frau sexuell missbraucht und umzubringen versucht haben. Der Mann wurde in der Nacht zum Freitag in einem Mehrfamilienhaus unweit des Stadtzentrums festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen laut Mitteilung dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts nach.Die 28-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus, der junge Mann in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde zuvor Haftbefehl erlassen. Die Behörden machen derzeit keine weiteren Angaben, insbesondere zum Tathergang und Motiv. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, Spurensicherung und erste Befragungen gab es schon in der Nacht.