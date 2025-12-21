Ein 69-Jähriger fordert zwei Kinder, die Zeitungen verteilen, mit einer Waffe zum Gehen auf. Wie die Kinder reagierten und was dem Mann nun vorgeworfen wird.

Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung. Ein Hausbewohner soll eine Waffe auf zwei Kinder gerichtet haben. (Archivbild)

Gotha - Ein Mann hat in Gotha zwei Kinder mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Die elf und zwölf Jahre alten Kinder trugen Zeitungen aus und hatten dafür am Samstag an einem Mehrfamilienhaus geklingelt. Der 69-Jährige fühlte sich dadurch offensichtlich gestört und forderte die jungen Zeitungsausträger mit der Schreckschusswaffe zum Verschwinden auf, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Kinder blieben unverletzt und wählten den Notruf. Beamte stellten die Waffe des Bewohners sicher. Gegen diesen wird nun wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.