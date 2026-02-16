Laut Anklage wollte eine junge Frau einen Laptop und Handys stehlen und tötete dafür einen Mann in Sonneberg. Jetzt steht sie dafür unter anderem wegen Mordes vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft einer 22-Jährigen vor, aus Habgier und heimtückisch einen Landsmann in Sonneberg getötet zu haben. (Archivbild)

Meiningen - Eine junge Frau aus Ungarn sitzt ab Montag (9.00 Uhr) wegen Mordes an einem Landsmann auf der Anklagebank vor dem Meininger Landgericht. Der 22-Jährigen wird in dem Prozess zur Last gelegt, im vergangenen Mai einen Mann in dessen Wohnung in Sonneberg von hinten mit einem Messer angegriffen und ihn mit mehreren Stichen tödlich verletzt zu haben.

Aus Sicht der Staatsanwaltschaft tötete sie den 63-Jährigen mit der Absicht, einen Laptop und mehrere Smartphones von ihm zu stehlen. Die Angeklagte muss sich daher auch wegen Raub mit Todesfolge verantworten. Die 22-Jährige soll bei dem Opfer übergangsweise gewohnt haben. Nach der Tat war sie mit einem europäischen Haftbefehl gesucht und schließlich in Ungarn verhaftet worden.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, aus Habgier und heimtückisch gehandelt zu haben. Für das Verfahren sind bis Ende März noch elf weitere Termine anberaumt worden.