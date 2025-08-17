Kultur Jugendstil-Sonderausstellung im Museum Petersberg
Das Museum Petersberg rückt eine Kunstepoche ins Zentrum einer neuen Ausstellung. Was gibt es zu sehen?
17.08.2025, 13:04
Petersberg - Im Museum Petersberg ist eine Jugendstil-Sonderausstellung mit verschiedenen Bronze-Skulpturen, Alltagsgegenständen und Wohnaccessoires aus Keramik, Zinn, Glas eröffnet worden. Darunter befänden sich auch Originale der Künstler Archibald Knox, Albin Müller und Richard Riemerschmied, teilte das Museum mit.
Die Sonderausstellung „Jugendstil – die ästhetische Bewegung“ wird bis Anfang Oktober präsentiert.