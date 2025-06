Berlin - Ein 15-Jähriger soll am Samstag eine Tankstelle in Berlin-Wedding ausgeraubt haben. Laut Zeugenaussagen soll er maskiert eine Tankstellenmitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Geld gefordert haben, so die Polizei. Die 19-Jährige händigte ihm daraufhin Geld aus der Kasse aus und der Jugendliche flüchtete. Ein Zeuge beobachtete seine Fluchtrichtung. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 15-Jährigen fest. Er führte Wechselkleidung, Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich in einer Plastiktüte sowie eine Schreckschusswaffe mit sich.