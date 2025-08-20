Ein 19-Jähriger ist mit seinem Moped bei Sulza unterwegs. Doch etwas wirft ihn wortwörtlich aus der Spur- er stürzt.

Sulza - Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist in einen Schreckmoment gestürzt und schwer verletzt worden. Er war am Dienstag von Sulza in Richtung Großbockedra (Saale-Holzland-Kreis) unterwegs, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Fahrt habe ihn die tiefstehende Sonne geblendet, hieß es. Als zusätzlich ein größeres Insekt gegen das Visier seines Helmes flog, erschreckte sich der Jugendliche wohl und kam ins Straucheln. Bei dem folgenden Sturz verletzte er sich so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht wurde.