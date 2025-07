Berlin - Zwei Männer sind nach einem Streit mit Jugendlichen in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer niedergestochen und schwer verletzt worden. Der Streit mit der Gruppe Jugendlicher brach am Sonntagabend auf einem Sportplatz an einer Schule im Halemweg im Norden des Bezirks aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Jugendlicher aus der Gruppe stach dann beide Männer im Alter von 35 und 42 Jahren jeweils in den Rumpf. Anschließend flüchtete die Jugendgruppe. Die verletzten Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.