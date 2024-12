Unbekannte schlagen an einer Bushaltestelle in Bautzen auf einen Jugendlichen ein und verletzen ihn gefährlich. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

Ein 16-Jähriger wird an einer Bushaltestelle in Bautzen von Unbekannte attackiert. Sie schlagen auf ihn ein, verletzen ihn schwer und flüchten. (Symbolbild)

Bautzen/Görlitz - Unbekannte haben in Bautzen einen 16-Jährigen angegriffen und schwer verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 16-Jährige am Donnerstagabend an einer Bushaltestelle, als ihn die etwa 18 bis 25 Jahre alten und etwa 1,80 bis 1,85 Meter großen Unbekannten ansprachen. Deren Gesichter sollen von Schals verhüllt gewesen sein. Sie schlugen den Jugendlichen und verletzten ihn mit einem spitzen Gegenstand, wie es hieß. Dann seien sie in unbekannter Richtung geflüchtet.

Einsatzkräfte von Polizei, der Diensthundestaffel sowie der Feuerwehr fahndeten vergeblich nach den Verdächtigen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags und sucht Zeugen.