Nordhausen - Ein 16 Jahre alter Mopedfahrer hat sich in Nordhausen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Jugendliche wollte mit seiner Mitfahrerin am Dienstagnachmittag einer Verkehrskontrolle entkommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach etwa 300 Metern stellte die Polizei den jungen Mann. Sein Moped konnte den Angaben zufolge schneller als erlaubt fahren. Zudem missachtete er während der Flucht Verkehrsregeln und eine rote Ampel. Die Polizei erklärte, dem 16-Jährigen das Fahrzeug und den Führerschein abzunehmen.