Wieder ein Angriff nahe dem Fernsehturm: Nach einem Streit wird ein Jugendlicher mit einem Messer verletzt. Die Täter fliehen, das Opfer kommt ins Krankenhaus.

Berlin - Nahe dem Fernsehturm am Alexanderplatz ist ein Jugendlicher von einer Gruppe angegriffen und vermutlich mit einem Messer in den Rücken gestochen worden. Der 16-Jährige und ein Freund waren am Mittwochabend dort unterwegs, als eine Gruppe von etwa sieben anderen jungen Menschen auf sie zukam, wie die Polizei mitteilte. Weil sich den Angaben zufolge alle von früheren Streitigkeiten kannten, liefen die beiden Jugendlichen weg. Bei der Flucht stürzte einer, dann soll ihm von einem der Verfolger in den Rücken gestochen worden sein. Die Verfolger-Gruppe flüchtete daraufhin. Der verletzte Jugendliche wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht und operiert.

In der Gegend um den Fernsehturm zwischen Rotem Rathaus und Alexanderplatz kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Gruppen von jungen Männern. Dabei gibt es öfter auch Verletzte. Die Polizei hat das Gebiet besonders im Blick.