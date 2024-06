Nordenham - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter, auf dem zwei Mädchen fuhren, ist in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) eine 30 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren waren unerlaubt zusammen auf dem E-Scooter unterwegs, als es nahe der Fußgängerzone in der Innenstadt zu dem Unfall kam, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Demnach fuhren die beiden Mädchen am Samstagabend mit ihrem E-Scooter gegen einen Bordstein und verloren das Gleichgewicht. Sie stießen dann gegen die Fußgängerin. „Die Fußgängerin stürzte und wurde schwer am Kopf verletzt“, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Fahrerinnen nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Außerdem gehen die Beamten dem Verdacht nach, dass der E-Scooter technisch manipuliert wurde. Möglicherweise waren die Mädchen damit zu schnell unterwegs, sagte der Polizeisprecher. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete an, den E-Scooter zu beschlagnahmen.