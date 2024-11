Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche überfallen einen Kiosk in Bremen. Sie sind mit einem Messer bewaffnet und wollen Geld – der Plan scheitert jedoch. Am Ende ist ein Räuber schwer verletzt.

Bremen - Bei einem Überfall auf einen Kiosk in Bremen ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Zwei maskierte Jugendliche hatten den Kiosk-Mitarbeiter am Samstag mit einem Messer bedroht, der 19-Jährige wehrte sich jedoch und verletzte einen der Räuber schwer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Kiosk-Mitarbeiter sticht auf Räuber ein

Demnach hatten die 15- und 17-Jährigen den Kiosk betreten und von dem Mitarbeiter Geld gefordert. Einer der beiden Räuber griff in die Kasse, während der andere den 19-Jährigen festhielt und mit dem Messer bedrohte. Bei einem Gerangel fiel das Messer zu Boden. Der Mitarbeiter hob es auf und stach mehrfach in den Rücken des Räubers. Daraufhin flüchteten die beiden maskierten Jugendlichen zunächst.

17-Jähriger sofort operiert

Die Einsatzkräfte konnten das Duo noch in der Nähe des Tatortes festnehmen. Der 17 Jahre alte Räuber kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus und musste sofort operiert werden. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Der Kiosk-Mitarbeiter kam mit einer Handverletzung ebenfalls ins Krankenhaus.

Der 15 Jahre alte Komplize wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen gegen die beiden Jugendlichen wegen schweren Raubes dauern an. Gegen den Kiosk-Mitarbeiter stellte die Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.