Jugendliche mit Waffe - Einsatz in Dresdner Einkaufszentrum

In der Centrum Galerie kam es am Freitag zu einem größeren Polizeieinsatz. (Archivbild)

Dresden - Nach zwei Jugendlichen mit einer Waffe hat die Polizei bei einem Großeinsatz in einem Dresdner Einkaufszentrum gesucht. Sie sollen laut Zeugenaussagen am Freitagnachmittag mit einer Softairwaffe auf der Prager Straße hantiert haben, wie die Polizei mitteilte. Anschließend begaben sie sich demnach in das dortige Einkaufszentrum.

Zahlreiche Einsatzkräfte hätten vor Ort erfolglos nach den Verdächtigen gesucht. Nach weiteren Zeugenhinweisen erweiterten die Beamten laut Mitteilung die Suche auf die Umgebung, wurden jedoch auch dort nicht fündig. Der Polizei lagen zunächst keine Hinweise zu Bedrohungen gegen Menschen vor.