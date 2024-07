Zwei Jugendliche sind in den frühen Morgenstunden auf der Deichsel eines Lasters bis zum Connewitzer Kreuz mitgefahren - beim Absteigen wurde die junge Frau von dem Truck überrollt. Sie starb.

Jugendliche in Leipzig von Lkw überrollt

Polizeieinsatz in Leipzig: Am frühen Morgen starb bei einem Unfall eine Jugendliche. (Symbolbild)

Leipzig - Am Connewitzer Kreuz in Leipzig ist eine junge Frau von einem Laster überrollt worden - sie ist noch vor Ort gestorben. Wie eine Polizeisprecherin sagte, war die Jugendliche mit einem jungen Mann zusammen gegen halb vier Uhr am Morgen auf Höhe der Kurt-Eisner-Straße unbemerkt auf die Deichsel eines Lkw geklettert. Dort waren die beiden bis zum Connewitzer Kreuz mitgefahren. Als sie den Laster dort verlassen wollten, geriet die junge Frau unter das Fahrzeug und wurde überfahren.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen starb die Jugendliche noch am Unfallort. Konkrete Angaben zum Alter der beiden konnte die Polizei bisher nicht machen.