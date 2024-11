In Hannover ist es an Halloween zu Auseinandersetzungen zwischen Jugendgruppen und Polizei gekommen. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre war die Polizei auf Krawalle vorbereitet.

Jugendliche bewerfen Beamte in Hannover mit Böllern

An Halloween ist es in Hannover zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen gekommen. (Symbolfoto)

Hannover - An Halloween ist es in Hannover zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen gekommen. Rund 70 Jugendliche bewarfen die Einsatzkräfte auf einem Marktplatz mit Pyrotechnik, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Auch in einem anderen Stadtteil spielten sich laut Polizei ähnliche Szenen ab. Jugendliche setzten demnach Mülltonnen in Brand und bewarfen Einsatzkräfte mit Pyrotechnik. Die Auseinandersetzungen konnten den Angaben zufolge jedoch gut bewältigt werden. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre hatte die Polizei Hannover in Mühlenberg, Sahlkamp und Döhren für Halloween drei Sondereinsätze geplant.

Von anderen großen Halloween-Einsätzen in niedersächsischen Städten war zunächst nichts bekannt. Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, große Auseinandersetzungen blieben nach Polizeiangaben aus.