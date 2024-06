Frankfurt (Oder) - Eine 73-Jährige ist von zwei augenscheinlich jugendlichen Männern in Eisenhüttenstadt (Landkreis Oder-Spree) bestohlen und dabei verletzt worden. Die beiden Täter seien am Montag gegen 19.30 Uhr auf Fahrrädern von hinten an die Frau herangefahren und hätten ihr ihre Handtasche entrissen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau sei gestürzt und habe sich dabei an der Hüfte und am Bein verletzt. Einsatzkräfte hätten die Frau im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter seien geflohen, hieß es weiter. Die Polizei hoffe nun auf Zeugen.