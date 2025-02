Halle - Die Jugendarbeit in Sachsen-Anhalt hat sich erholt, bleibt aber hinter den Zahlen aus der Zeit vor der Corona-Pandemie zurück. 2019 hatten noch 271.000 Kinder und Jugendliche an geförderten Angeboten teilgenommen, während es 2023 etwa 205.500 waren, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2021 - mitten in der Corona-Pandemie mit Kontaktbeschränkungen - ist das ein Plus von mehr als 40 Prozent.

Besonders gefragt waren 2023 Veranstaltungen und Projekte, die über 146.000 junge Menschen nutzten – das sind fast drei Viertel aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Offene Angebote zogen rund 32.900 Kinder und Jugendliche an, während 26.200 in festen Gruppen aktiv waren.