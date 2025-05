Frankfurt/Main - Die Autorin Josefine Soppa wird für ihren Essay „Klick Klack, der Bergfrau erwacht“ mit dem Wortmeldungen-Literaturpreis ausgezeichnet. Der Preis für gesellschaftskritische Texte ist mit 35.000 Euro dotiert und wird am 13. Juni von der Crespo Foundation im Crespo Haus in Frankfurt am Main verliehen.

Soppa (Jahrgang 1988) wird dabei aus ihrem Text vorlesen, den die Jury als vielschichtig lobt. Sie verknüpfe darin „die Themen Arbeit, Erschöpfung, Sprache und Künstliche Intelligenz gekonnt und leichthändig“. Der Essay der in Berlin lebenden Autorin erscheine im Juni als Band 6 der Reihe Wortmeldungen des Verbrecher Verlags.