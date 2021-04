Jonathan – Die älteste Schildkröte der Welt

St. Helena - Der älteste Landbewohner der Welt heißt Jonathan – und ist circa 190 Jahre alt. Er lebt auf der kleinen Vulkaninsel St. Helena im Südatlantik. Er wohnt zusammen mit vier anderen Riesenschildkröten im Garten der Gouverneur-Residenz und kam 1882 als Staatsgeschenk von den Seychellen auf die Insel im Atlantik.

Jonathan ist aufgrund seines hohen Alters mittlerweile blind und kann auch nicht mehr richtig riechen. Durch eine dadurch bedingte Ernährung, nahm Jonathan eine Zeit lang an Gewicht ab, war oft unterkühlt und sein Schnabel wurde weich und brüchig, wie der NDR berichtet.

Deswegen wird er nun einmal die Woche mit ausreichend Vitaminen gefüttert und umsorgt. Hören kann die Riesenschildkröte allerdings noch hervorragend, wie zuletzt berichtet wurde. Auch sein allgemeiner Zustand wurde mit „alive and well being“ beschrieben. Er scheint trotz seines hohen Alters also noch vollkommen wohlauf zu sein! (mz)