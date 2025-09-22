Vier Niederlagen in Serie haben den Druck auf Jens Härtel mächtig erhöht. Die Ergebnisse fehlten, die Leistungen waren dennoch so schlecht nicht. Deshalb hält Erzgebirge Aue am Trainer fest.

Aue - Jens Härtel betreut den Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue auch in den kommenden Spielen. Nach einer ausführlichen Analyse und der Auswertung aller relevanten Parameter inklusive aufgezeigter Lösungswege sprachen Vorstand und sportliche Leitung dem Trainer das Vertrauen aus. Nach vier Niederlagen in Serie war Härtel unter erheblichen Druck geraten.

Die Vereinsführung stelle den sportlich Verantwortlichen weder einen Freibrief aus noch ein Ultimatum, sondern gäbe Rückendeckung für die bevorstehenden Aufgaben verbunden mit der Gewissheit, zeitnah Ergebnisse liefern zu müssen.

„Natürlich sind alle Beteiligten enttäuscht über die jüngste Serie verlorener Spiele. Zwar war der Umbruch im Sommer groß mit dem Austausch fast des halben Profikaders, und wir alle hatten gehofft, Automatismen schneller umsetzen und Erfolge einfahren zu können. Dass der eingeleitete Prozess jedoch Geduld und Zeit benötigt, war allen bewusst“, sagte Präsident Roland Frötschner.

Härtel und Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich schätzten im Rahmen der Zusammenkunft ausführlich die jüngsten Leistungen ein und gaben Antworten auf die drängendsten Fragen. Der Mannschaft wurde trotz der enttäuschenden Ergebnisse Wettbewerbsfähigkeit, Moral und Geschlossenheit attestiert.