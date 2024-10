Los Angeles - Sängerin Jennifer Lopez blickt mit guten Erinnerungen auf ihren ersten Auftritt bei den American Music Awards zurück. „Die Energie im Raum war elektrisierend“, sagte die 55-Jährige in einem Video, das der Veranstalter zum 50-jährigen Bestehen auf der Plattform X veröffentlichte. Gleichzeitig könne sie kaum fassen, dass der Auftritt bereits 23 Jahre zurückliege: „Das ist so lange her!“

Als „eine der schönsten Nächte in meinem Leben“ hat die Sängerin ihre Hommage an die kubanisch-amerikanische Sängerin Celia Cruz in Erinnerung, die sie 2013 bei den Awards aufführte. Die als „Queen of Salsa“ bekannte Cruz „ist eine Ikone in der ganzen Welt“, sagte Lopez. Ihr eigener Preis als beste lateinamerikanische Künstlerin 2011 sei „unglaublich besonders“, weil er direkt von den Menschen komme, für die Lopez ihre Musik mache.

Zum 50-jährigen Bestehen der American Music Awards erinnert sich Lopez daran, wie sie die Preisverleihung 2015 moderierte. „Es war eine große Ehre.“ Bereits als kleines Mädchen habe sie sich die Awards angeschaut, nun hoffe sie auf weitere 50 Jahre voller „Musik und Magie“.