Jena - Die Fußballerinnen vom FC Carl Zeiss Jena haben sich für eine gute Leistung nicht belohnt und die nächste Niederlage in der Bundesliga kassiert. Der FCC unterlag zum Rückrunden-Auftakt zu Hause gegen den Tabellenführer Eintracht Frankfurt mit 0:3 (0:0). Die Treffer für die SGE erzielten Carlotta Wamser (68. Minute), Remina Chiba (86.) und Nationalspielerin Laura Freigang (89.).

Die Jenaerinnen stehen mit drei Zählern damit weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Abstiegsrang, den der 1. FFC Turbine Potsdam belegt, beträgt zwei Punkte.

Carl Zeiss verteidigt lange stark

Der FCC hielt in der ersten Hälfte vor 861 Zuschauern im Duell mit der klar favorisierten Eintracht stark dagegen und ließ keinen einzigen Schuss aufs Tor zu. Auch nach der Pause verteidigten die Jenaerinnen zunächst couragiert, ehe Wamser die SGE erlöste. Chiba und Freigang sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Nach dem Abschluss des 12. Spieltages am Montag geht die Liga in eine fast sechswöchige Pause. Carl Zeiss greift am 26. Januar beim Nachholspiel vom 11. Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim wieder ins Geschehen ein. Die Partie musste abgesagt werden, weil der Rasen wegen heftiger Regenfälle nicht bespielbar war.