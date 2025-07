Jenaer Studenten schicken Experiment ins All

An Bord einer Nasa-Mission findet sich bald auch Technik aus Jena. (Symbolbild)

Jena - Ein von aktuellen und ehemaligen Jenaer Studenten entwickeltes Experiment soll sich kommendes Jahr mit einer Nasa-Mission auf den Weg ins Weltall machen. Getestet werden soll dabei eine Technologie, die Raumfahrtelektronik vor Störungen durch Weltraumstrahlung schützen soll, wie die Ernst-Abbe-Hochschule Jena mitteilte. „An einem Projekt zu arbeiten, das tatsächlich ins Weltall fliegt, ist wie ein Traum, der wahr wird“, sagte demnach einer der Beteiligten Nachwuchswissenschaftler.

Konkret sollen drei kompakte Leiterplatten und die dazugehörige Software an Bord des deutschen Kleinsatelliten Tacheles ins All fliegen. Er soll sich kommendes Jahr an Bord eines Orion-Raumschiffs auf den Weg ins Weltall machen und dort auf eine eigene Umlaufbahn gebracht werden.