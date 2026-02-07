Die Gäste aus Thüringen können die Partie nur in den ersten fünf Minuten offen gestalten. Mit insgesamt 22 Ballverlusten ebnet der Aufsteiger den Hausherren den Weg zum Sieg.

Bonn - Die Basketballer von Science City Jena rücken nach der zweiten Niederlage in Folge immer näher an die Abstiegszone heran. Der Aufsteiger aus Thüringen verlor am Samstag sein Gastspiel bei den Telekom Baskets Bonn klar mit 64:92 (36:48).

Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren, die mit dem zwölften Saisonsieg ihren Platz unter den besten Sechs untermauerten, hatten Jeff Garrett (20), Alijah Comithier (18), Zachary Cooks und Joel Aminu (je 13). Bei den in der Offensive schwachen Thüringern konnte nur Joe Wieskamp (17) zweistellig punkten.

Die Thüringer lagen niemals vorn und konnten die Partie nur in den ersten fünf Minuten bis zum 14:14 offen gestalten. Dann zogen die Bonner bereits Ende des ersten Viertels unaufhaltsam auf 37:21 davon. Näher als auf 51:58 (27.) kamen die Gäste anschließend nicht mehr heran. Die Thüringer leisteten sich im Gegensatz zu den Hausherren (neun) insgesamt 22 Ballverluste und ebneten damit den Bonnern den Weg zum Erfolg.