Bremen - Trotz eines couragierten Auftritts haben die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena ihr Bundesliga-Spiel beim SV Werder Bremen verloren. Der Pokalfinalist gewann seine Generalprobe vor dem Finale am Donnerstag gegen den FC Bayern München mit 3:0 (1:0). Larissa Mühlhaus mit einem Traumtor sorgte in der 39. Minute für die schmeichelhafte Führung der Werder-Frauen. In der Schlussphase trafen Saskia Matheis und Emkoke Papaai zum in dieser Höhe unverdienten Sieg.

Jena lieferte dem Pokalfinalisten ein offenes Spiel und hätte in der ersten Halbzeit durchaus führen können. Allerdings waren die Thüringerinnen vor dem Tor nicht konsequent genug. Isabella Jaron vergab zweimal nach guten Solo-Läufen. Der Gegentreffer war sehenswert. Nach der ersten Ecke drückte Mühlhaus den Ball in einer Mischung aus Seit- und Fallrückzieher aus elf Metern unter die Latte. Es war die erste und einzige Chance der Werder-Frauen vor dem Seitenwechsel.

In der zweiten Halbzeit gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. Jaron (52.) scheiterte, Noemi Gentile (53.) verfehlte das leere Tor um Zentimeter. Erst in der Schlussphase setzte sich die Cleverness der Gastgeber durch, die mit zwei weiteren sehenswerten Treffern zum sicheren Sieg kamen.