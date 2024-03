Auerbach - Sozialministerin Petra Köpping (SPD) hat sich froh über die neuen Rentenpläne der Bundesregierung gezeigt. „Jede Möglichkeit der Stabilisierung der Rente für die Zukunft ist eine wichtige Maßnahme“, sagte sie am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Auerbach (Vogtlandkreis). Mit der Regelung werde sichergestellt, dass es weiterhin Rentensteigerungen geben werde. In diesem Jahr sei von 3,5 Prozent aufwärts auszugehen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatten zuvor ein Reformpaket vorgelegt, mit dem das Rentenniveau von 48 Prozent auch für die Zukunft garantiert werden soll. Weil das mehr Geld kostet, die Rentenbeiträge aber nicht zu stark steigen sollen, soll die Finanzierung auf ein zusätzliches Standbein gestellt werden. Dafür sollen Milliarden am Kapitalmarkt angelegt werden, aus deren Erträgen Zuschüsse an die Rentenversicherung gezahlt werden.