Jasmin Wagner will Familie neuen Freund vorstellen

Sängerin Jasmin Wagner hat sich nach der Trennung von ihrem Ehemann neu verliebt. An Weihnachten will sie ihren neuen Freund der Familie vorstellen.

Jasmin Wagner bei der Verleihung des „Emotion.awards“ in Hamburg.

Berlin - Sängerin Jasmin Wagner, besser bekannt als „Blümchen“, ist nach der Trennung von ihrem Ehemann im vergangenen Jahr frisch vergeben.

„Dieses Jahr ist die Liebe wieder in mein Leben getreten. Zu Weihnachten wird meine Familie das erste Mal meinen neuen Freund kennenlernen“, sagte die 41-Jährige dem Magazin „Bunte“. „Er ist Däne, Mitte 30 und Unternehmer in der Modeindustrie“, erzählte sie weiter. Kennengelernt habe sie ihren neuen Freund über eine gemeinsame Freundin, die das erste Date arrangiert habe. „Es war tatsächlich von Anfang an eine ganz besondere Begegnung.“

Sobald die Scheidung von ihrem Noch-Ehemann Frank Sippel vollzogen sei, wolle sie zudem im kommenden Jahr eine Party feiern: „Im Idealfall mit meinem Ex-Mann und meinem neuen Partner.“ Mit dem Unternehmer Sippel war Wagner seit 2015 verheiratet.