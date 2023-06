Dresden - Marek Janowski (84) verabschiedet sich Anfang Juli mit zwei Konzerten als Chefdirigent der Dresdner Philharmonie. Am 1. und 2. Juli steht dann im Kulturpalast in Dresden Anton Bruckners 5. Sinfonie „Les illuminations“ von Benjamin Britten auf dem Programm, wie die Philharmonie am Montag mitteilte. In vier Spielzeiten habe Janowski mit dem Orchester 36 Projekte realisiert und sechs CDs aufgenommen. Als Höhepunkt gilt eine konzertante Aufführung der vier Opern von Richard Wagners „Der Ring der Nibelungen“ im Herbst 2022.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) würdigte den Maestro. „Er hat die Dresdner Philharmonie dank intensiver Probenarbeit, künstlerisch fordernder Werkauswahl und großer Konsequenz in der Spitzenliga deutscher Konzertorchester verankert.“ Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) bezeichnete Janowski als Geschenk für das städtische Orchester wie für die Stadt Dresden. „Die Zusammenarbeit mit Marek Janowski war vom gemeinsamen Ziel getragen, die Dresdner Philharmonie in ihrem Weltklasse-Konzertsaal als Spitzenorchester zu verankern“, betonte Philharmonie-Intendantin Frauke Roth.

Janowski war zwischen 2001 und 2003 schon einmal Chefdirigent der Dresdner Philharmonie und kehrte 2019 zurück. Dem Orchester wird er verbunden bleiben. In der kommenden Saison ist er als Gastdirigent zu erleben. In den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie mit längeren Zeiten ohne Konzertbetrieb hatte er das Orchester bei der Stange gehalten. Ein Nachfolger soll in der kommenden Saison ernannt werden.