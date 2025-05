Hamburg - Musiker Jan Delay bewahrt all seine Sneaker auf – selbst die abgetragenen. „Ich habe gecheckt, dass ich da halt einen krassen Fimmel habe“, sagte der 48-Jährige in der „NDR Talk Show“ am Freitagabend. „Ich habe wirklich alle behalten ab einem gewissen Alter, also so ab 17 oder 18, also wo der Fuß nicht mehr wächst.“ Rund 200 Paar Schuhe habe er in Kartons verstaut – sogar Einbrecher seien einst enttäuscht wieder abgezogen, nachdem sie nur gebrauchte Sneaker vorgefunden hätten.

Beim Musikgeschmack seiner Tochter hält sich der Künstler bewusst mit Urteilen zurück, erzählte er außerdem: „Gar nicht. Das darf man nicht“, sagte Delay. „Meine Eltern haben mich ja auch nicht so beeinflusst. Die hatten die tollste Plattenkiste der Welt, und genauso habe ich das mit meiner Tochter auch gemacht: Hier ist alles.“ Ihre musikalischen Vorlieben seien nicht immer deckungsgleich mit seinen, das finde er aber „cool und spannend“.