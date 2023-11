Kamenz - Der Kräuterlikör-Hersteller Jägermeister erweitert sein Abfüllwerk in Kamenz (Landkreis Bautzen) um ein neues Fasslager. Der Neubau werde eine Kapazität für bis zu 225 Eichenholzfässer haben und das Unternehmen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag kosten, teilte die Mast-Jägermeister SE am Dienstag beim Spatenstich in Kamenz mit. Der Neubau soll demnach bis zum ersten Halbjahr 2025 fertig sein.

Die Investition in das neue Fasslager sei auch ein Bekenntnis zu dem Standort in Kamenz, sagte Vorstandsmitglied Christopher Ratsch. Jägermeister wird nach Angaben des Unternehmens ausschließlich im niedersächsischen Wolfenbüttel hergestellt. Abgefüllt werde der Kräuterlikör in den Werken in Wolfenbüttel-Linden sowie in Kamenz - und von dort in mehr als 150 Länder exportiert.