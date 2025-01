Rehe, Hirsche und Co. können ab dieser Woche durchschnaufen. In den Revieren von Thüringenforst beginnt die Schonzeit.

Die Schonzeit beginnt am Mittwoch. (Symbolbild)

Erfurt - In dieser Woche beenden die Jäger von Thüringenforst ihre Jagdsaison. Ab Mittwoch beginnt eine mehrmonatige Schonzeit, wie die Landesforstanstalt mitteilte. In dieser Zeit dürfen Tiere nicht gejagt werden - etwa damit nicht die Gefahr besteht, dass Jungtiere ihre Eltern verlieren. Von der Schonzeit ausgenommen ist nach Angaben von Thüringenforst Schwarzwild, also Wildschweine, und Muffelwild.

Mit rund 190 000 Hektar Jagdfläche ist Thüringenforst der größte Eigenjagdbesitzer im Bundesland. Rund 450 Tonnen Wildfleisch verkauft die Forstanstalt jährlich.