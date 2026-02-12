Viele Thüringer verbringen ihre Freizeit gern in der Natur. Zum Frühlingsbeginn bekommen sie Anregungen auf einer Messe in Erfurt.

Erfurt - Holzrücken mit schweren Pferden oder eine Parade von Jagdhunden: Zu Frühjahrsbeginn startet in Erfurt die Freizeitmesse „Reiten-Jagen-Fischen“. Vom 27. bis 29. März seien auf dem Gelände mehr als 200 Angebote von Ausstellern oder zum Mitmachen zu erleben, teilte die Erfurter Messegesellschaft mit.

Die Freizeitmesse, die traditionell auch Besucher aus anderen Bundesländern anlockt, erlebe bereits ihre 25. Auflage. Sie sei gekoppelt mit einer Messe für Wald, Forst und Holz und einer Reihe von Wettbewerben und Turnieren wie dem der Hirschrufer.

Beim Angeln und Fischen reiche das Angebot vom richtigen Köder bis zu Vorträgen über Reisen zu den besten Angelplätzen. Eine Messehalle sowie Teile des Außengeländes seien den Themen Jagd und Forst gewidmet. In Thüringen gibt es tausende Waldbesitzer, die ihre Flächen selbst bewirtschaften. In der Reithalle und einem Western-Zelt sollen auch Reitturniere zu erleben sein.