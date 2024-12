Der israelische Außenminister Gideon Saar hat den Angehörigen der Opfer des Anschlags in Magdeburg sein Beileid ausgesprochen. Israel stehe an der Seite Deutschlands.

Gideon Saar äußerte sich schockiert über den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. (Archivbild)

Jerusalem - Der israelische Außenminister Gideon Saar hat sich schockiert über den Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg geäußert. „Ich verurteile dieses verheerende Verbrechen“, schrieb er auf der Plattform X. Seiner Amtskollegin Annalena Baerbock, den Familien der Opfer und dem deutschen Volk spreche er sein Beileid aus. Den Verletzten wünschte Saar baldige Genesung. „Israel steht in Trauer an der Seite des deutschen Volkes und bietet jede erforderliche Hilfe an“, fügte der Minister hinzu.