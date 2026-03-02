Zwischen dem Hoffen auf Wandel und Angst vor neuem Leid: Berlins Senatorin Felor Badenberg blickt auf ihre iranische Herkunft und wünscht sich Unterstützung für mutige Menschen im Iran.

Berlin - Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU), die im Iran geboren wurde, hofft nach dem Tod des geistlichen Oberhaupts Ali Chamenei auf eine neue Chance für das Land. Zugleich sorgt sie sich um die Menschen und ihre Sicherheit. „Als gebürtige Iranerin hoffe ich, dass mein Herkunftsland eines Tages die Freiheit erfährt, die viele seiner Bürger seit Jahrzehnten einfordern“, teilte Badenberg auf Anfrage der dpa mit.

Badenberg betonte: „Der Iran darf nicht im Chaos versinken.“ Die Menschen verdienten eine verlässliche Perspektive auf Freiheit und Selbstbestimmung – „ohne Machtvakuum, ohne neue Gewalt, ohne weiteres Leid“. Dem „Tagesspiegel“ sagte sie: „Für mich und meine Familie bedeutet der Tod des Mannes, der über Jahrzehnte das Gesicht der Islamischen Republik geprägt hat, ein erstes Aufatmen-Können.“

Badenberg wurde 1975 in Teheran geboren und kam mit ihrer Familie im Alter von zwölf Jahren nach Deutschland. Die kommenden Wochen und Monate seien entscheidend für den Iran, erklärte sie. „Ein politischer Neuanfang ist möglich. Ebenso real ist jedoch das Risiko, dass sich die bestehenden Machtstrukturen neu formieren und an der Unterdrückung festhalten. Die Beharrungskräfte eines autoritären Systems sind nicht zu unterschätzen.“

Verantwortung, diejenigen zu unterstützen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzten, trage auch die internationale Gemeinschaft, zu der Deutschland gehöre.