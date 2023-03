Berlin (dpa) – - Die US-Investmentfirma 777 Partners hat sich beim Einstieg bei Hertha BSC insgesamt mehr als drei Viertel der Anteile gesichert. „Wie im Handelsregister nachzulesen, hält 777 Partners im Zuge der Kapitalerhöhung nun 78,8 Prozent der Kapitalanteile an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA“, teilte der Hauptstadtclub am Mittwoch auf Anfrage mit. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Weiter hieß es von Hertha: „74,9 Prozent davon sind stimmberechtigte Aktien. Im Übrigen haben 777 Partners und Hertha BSC vereinbart, dass eine Sperrminorität von 25,1 Prozent der Stimmrechte beim Hertha BSC e.V. verbleibt.“ Mit einer Sperrminorität können bei Abstimmungen bestimmte Beschlüsse verhindert werden.

Knapp 65 Prozent der Anteile erwarb 777 Partners dabei von Lars Windhorst und seiner Tennor, die diese zuvor hielt. Die Investmentfirma investiert im Zuge des Einstiegs 100 Millionen Euro bei den Berlinern. Hertha teilte am Mittwoch zudem mit, wie sich der Aufsichtsrat und der Beirat der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA verändern. Der Aufsichtsrat hat künftig nur noch fünf Mitglieder, darunter 777-Vorstandschef Josh Wander und Mitgründer Steven Pasko.

Im Beirat, der bei bestimmten größeren Geschäften laut Satzung zustimmen muss, sitzen als Vertreter des Aktionärs 777 Partners nun Don Dransfield (Chief Executive Officer of 777 Football Group) sowie Markus Hunold (Advisor). Dransfield war vor seiner Zeit bei 777 unter anderem für die City Football Group tätig, zu der auch der englische Meister Manchester City gehört. Die beiden vormaligen Vertreter von Lars Windhorsts Tennor/Peil, Stefan Kindler und Thomas Traboulsi, schieden aus dem Gremium aus, wie der Club mitteilte. Die übrigen Mitglieder des Beirats sind die Präsidiumsmitglieder des Vereins.