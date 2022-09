Internet aus dem All - Ein Stern, der keinen Namen trägt

Das US-Unternehmen AST SpaceMobile hat einen Satelliten gestartet, der heller ist als beine alles, was sonst am Nachthimmel zu sehen ist. Handy-Nutzer dürfen sich darüber freuen.

Houston - Als Tesla-Gründer Elon Musk begann, sein Satelliten-Internetnetz aufzubauen, schaute die ganze Welt immer wieder verwundert auf den Nachthimmel. Lange Ketten von strahlend hellen Lichtern zeigten sich dort, langsam wanderten sie über das Firmament wie unbekannte neue Sternbilder. Experten wie der Jenaer Astronom Peter Kroll schimpften auf den amerikanischen Multimilliardär, dessen Idee eines weltumspannenden Internets aus dem All zwar unterversorgte Gebiete in Deutschland ebenso umfassend erschloss wie Regionen in Afrika und Asien. Professionellen Himmelsbeobachtern aber die Arbeit schwer machte: Die kaum gartenstuhlgroßen Starlink-Satelliten kreisen so nah um die Erde, dass sie aufwendig aus allen Observatoriumsdaten herausgerechnet werden mussten.