Hannover/Bremen - Am Internationalen Museumstag am Sonntag haben mehr als 140 Museen in Niedersachsen und Bremen spezielle Angebote unterbreitet. So konnten Besucherinnen und Besucher im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg selbst ausprobieren, wie spielerisch der Illustrator mit Polaroid-Kameras umging. Im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg konnten sie sich mit dem Thema Upcycling, also der Aufwertung alter Gegenstände, beschäftigen.

In diesem Jahr fand der vom „International Council of Museums“ ins Leben gerufene Aktionstag bereits zum 46. Mal statt. Bundesweit machten fast 1800 Museen mit. Ziel ist es darauf aufmerksam machen, welchen Beitrag Museen zur Gesellschaft sowie zu einer nachhaltigen Zukunft leisten, wie der Deutsche Museumsbund mitteilte.