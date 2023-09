Salzwedel - Feste, Konzerte, Vorträge und Begegnungen in Städten und Gemeinden: Der Altmarkkreis Salzwedel gestaltet eine Interkulturelle Woche. Nach der Eröffnung am Samstag mit einem Straßenfest in Salzwedel stehen bis 30. September 13 Veranstaltungen auf dem Programm. Das diesjährige Motto lautet dem Landkreis zufolge „Neue Räume“. Es gehe darum, sich für Menschenrechte, Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. Dabei sollen „Räume für Begegnungen und Austausch auf Augenhöhe“ geschaffen werden.

Los gehe es mit dem vom Aktionsbündnis Solidarisches Salzwedel organisiertem Straßenfest unter dem Motto „Räume öffnen - für ein solidarisches Salzwedel, gegen Rassismus und Ausgrenzung“. Es werde unter anderem Kreativ- und Bastelmöglichkeiten, Ausstellungen, Livemusik, politische Infostände und Redebeiträge geben. Viele Vereine und Institutionen seien beteiligt, hieß es. Enden soll die Interkulturelle Woche mit einem Fest im Familienhof und dem Theaterstück „(N)irgendwo allein“ der Compagnie Lapadou.