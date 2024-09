Leipzig - Nach fünf Jahren endet die Intendanz von Tobias Wolff an der Oper Leipzig. In beiderseitigem Einvernehmen sei man übereingekommen, den Vertrag planmäßig zum 31. Juli 2027 auslaufen zu lassen, teilte die Stadt mit. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge wird in den kommenden Wochen beginnen. Dazu werde eine städtische Auswahlkommission unter Beteiligung des Stadtrates und ausgewählter Opernexperten einberufen, hieß es weiter.

Tobias Wolff hatte am 1. August 2022 sein Amt angetreten. Bei den Gesprächen über eine Vertragsverlängerung habe es „unterschiedliche Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung der Oper Leipzig“ gegeben, teilte die Stadt mit. „Ich bin stolz darauf, was wir bisher erreicht haben und werde gemeinsam mit dem ganzen Team und mit vollem Einsatz bis 2027 die gesetzten Ziele und Maßnahmen weiterverfolgen“, sagte Wolff.