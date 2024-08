Seit 2021 gibt es an der Uni Leipzig den dualen Studiengang Bachelor of Science Hebammenkunde. Nun folgt der nächste Schritt.

Institut für Hebammenkunde in Leipzig gegründet

in Leipzig wurde ein Institut für Hebammenkunde gegründet. (Symbolbild)

Leipzig - In Leipzig ist ein Institut für Hebammenkunde gegründet worden. Die neue Einrichtung bilde das Dach für die drei Fachgebiete Hebammenwissenschaft, Geburtsmedizin und Praxis und bedeute eine Begleitung „Rund um die Geburt“, teilte die Universität Leipzig mit. „Es wird einen wichtigen Beitrag für die kindliche Entwicklung und das Wohl von Müttern und Familien leisten“, sagte Prof. Jens-Karl Eilers, Prorektor für Exzellenzentwicklung der Universität Leipzig.

Der Bachelor of Science Hebammenkunde ist der erste duale Studiengang an der Universität Leipzig. Dieser wurde im Sommersemester 2021 erstmalig an der Medizinischen Fakultät angeboten. Der erste Jahrgang akademisch ausgebildeter Hebammen wird im Herbst dieses Jahres verabschiedet. Perspektivisch wird das Institut auch Lehrgänge für die Anerkennung von Berufsabschlüssen für Hebammen aus Drittstaaten anbieten.