Im Januar hatte die Behindertenhilfe des Bodelschwingh-Hauses in Wolmirstedt Insolvenzantrag gestellt. Mehr als 400 Menschen werden dort betreut. Jetzt geht das Verfahren in die nächste Runde.

Wolmirstedt - Im Insolvenzverfahren der Behindertenhilfe des Bodelschwingh-Hauses in Wolmirstedt zeigt sich die Geschäftsführung optimistisch, den Betrieb fortführen zu können. Die Wirtschaftlichkeit sei wiederhergestellt, sagte der Vorstand des Bodelschwing-Hauses, Swen Pazina. Derzeit liefen abschließende Gespräche mit der Sozialagentur Sachsen-Anhalt für eine Übergangslösung. Gleichzeitig liefen wie bei nahezu allen Trägern der Sozialwirtschaft neue Verhandlungen für die Leistungsangebote. Entlassungen soll es demnach nicht geben.

In der vergangenen Woche war das Insolvenzverfahren am Amtsgericht Magdeburg offiziell eröffnet worden, nachdem die Behindertenhilfe im Januar Insolvenzantrag gestellt hatte. Hintergrund der finanziellen Schieflage des Unternehmens sei die Kündigung des Landesrahmenvertrages durch das Land zum Jahresende gewesen, hieß es damals in einer Mitteilung. Es gebe große Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten, sagte Pazina. Dies werde bislang aber vom Land nicht berücksichtigt. Das habe die Behindertenhilfe in eine wirtschaftliche Schieflage gebracht. Das Sozialministerium wies den Vorwurf damals zurück.

Proteste von Sozialeinrichtungen im Dezember

Im Dezember waren zahlreiche Vertreter von Sozialeinrichtungen auf die Straße gegangen und hatten gegen die Kündigung des Rahmenvertrags protestiert.

Die Behindertenhilfe des Bodelschwingh-Hauses betreut nach eigenen Angaben mehr als 400 Personen und beschäftigt etwa 160 Mitarbeiter. Das Bodelschwingh-Haus gehört zur Diakonie Mitteldeutschland.