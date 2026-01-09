Nachdem der Wintersturm den Fährverkehr an der Nordsee weitgehend zum Stillstand gebracht hat, könnten erste Schiffe bald wieder fahren. Was Reisende am Wochenende beachten sollten.

Reisende von und zu den ostfriesischen Inseln sollten vor Fahrtantritt die Fahrpläne der Fähre überprüfen.

Norddeich/Wangerooge - Erste Schiffe sollen zwar wieder fahren, doch der Fährverkehr von und zu einigen ostfriesischen Inseln wird auch am Wochenende wegen des Winterwetters beeinträchtigt sein. Die Reederei Norden-Frisia kündigte an, dass am Samstagmorgen je die ersten vier Fährabfahrten von Norddeich nach Norderney sowie von der Insel ans Festland ausfallen werden. Danach soll der Fährverkehr dort wieder anlaufen.

Die für Samstagmittag geplante Fährfahrt von Norddeich nach Juist soll fahren. Die Abfahrten für Sonntag und Montag seien aber wetterbedingt gefährdet, teilte die Reederei mit.

Starker Ostwind ist problematisch

Auch von und nach Wangerooge, Langeoog und Spiekeroog sollen am Samstag und Sonntag wieder Fähren fahren, wie die zuständigen Fährgesellschaften auf ihren Websites mitteilten. Allerdings fallen auch einige Abfahrten aus, oder Fähren verkehren zu anderen Zeiten als ursprünglich geplant.

Am Freitag war der Fährverkehr von und zu vielen Nordseeinseln eingestellt worden. Problematisch ist für die Schiffe der starke Ostwind. Dieser ist in Wintermonaten im Wattenmeer grundsätzlich nicht ungewöhnlich. Er drückt das Wasser von der Küste weg, Fähren können dann nicht oder nur eingeschränkt fahren.