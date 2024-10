Vor einem Jahr verübte die islamistische Hamas in Israel ein Massaker. Am Jahrestag will Berlin ein besonderes Zeichen der Anteilnahme setzen.

Berlin - Für den Jahrestag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am kommenden Montag hat Berlins Innenverwaltung Trauerbeflaggung angeordnet. Alle Fahnen vor Gebäuden des Landes Berlin werden also auf halbmast gesetzt und Banner mit Trauerflor versehen. „Die Trauerbeflaggung ist Zeichen der Anteilnahme mit den Opfern des terroristischen Angriffs der Hamas und ihren Angehörigen“, sagte ein Sprecher der Senatsinnenverwaltung.

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der radikal-islamistischen Hamas und anderer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Dies war der Auslöser für den bis heute andauernden Gaza-Krieg. Am Jahrestag des Massakers wird in Berlin bei verschiedenen Veranstaltungen an die Opfer erinnert.