Schon länger wird in der Polizei in Sachsen-Anhalt über den Einsatz von Tasern diskutiert. Dabei wurden auch die Polizisten selbst befragt. Die Innenministerin traf jetzt eine Grundsatzentscheidung.

Magdeburg - Das Innenministerium in Sachsen-Anhalt will bei der Polizei flächendeckend Taser einführen. Diese Grundsatzentscheidung sei nach Auswertung einer Online-Umfrage bei Polizistinnen und Polizisten im Land gefallen, sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). In der Umfrage hätten sich mehr als 84 Prozent der Teilnehmenden überwiegend für den Einsatz von Tasern ausgesprochen. Die Ergebnisse seien ein klares Votum für die flächendeckende Einführung in der Landespolizei, betonte Zieschang. An der Umfrage hatten nach Angaben des Innenministeriums mehr als 37 Prozent der Polizisten in Sachsen-Anhalt teilgenommen.

Ministerin will Details mit Koalitionspartnern klären

In einem nächsten Schritt gehe es darum, die rechtlichen Grundlagen für die flächendeckende Einführung zu schaffen. Dabei gehe es unter anderem um Detailfragen, die mit den Koalitionspartnern abgestimmt werden müssten, sagte Zieschang. Etwa darum, ob der Einsatz von Tasern an die Nutzung von Bodycams gekoppelt werden sollte. Dabei sollen auch Erfahrungen aus anderen Bundesländern einbezogen werden. Anschließend könne das notwendige Ausbildungskonzept vorbereitet werden. Schon im kommenden Jahr will das Innenministerium ein erstes Pilotprojekt beginnen.

Einsatz etwa bei Angreifern in Menschenmengen möglich

Vorteile sieht die Innenministerin beim Einsatz von Tasern vor allem in Menschenmengen, wenn der Gebrauch einer Schusswaffe gegen mögliche Täter nicht möglich sei. Taser geben Elektroschocks aus etwas Distanz ab, die zu schmerzhaften Muskelkontraktionen führen. Dadurch wird ein Mensch in der Regel handlungsunfähig. Die Waffen sind allerdings umstritten, da Taser beim Einsatz gegen Menschen mit bestimmten Erkrankungen oder unter Drogeneinfluss zu gesundheitlichen Folgen führen können. Bisher werden Taser nur beim Spezialeinsatzkommando in Sachsen-Anhalt eingesetzt. Nach Angaben der Innenministerin kam das Gerät erst zweimal zum Einsatz.