Die Schauspielerin Ingrid van Bergen ist mittlerweile 94 Jahre alt. Mit dem Alter wird das Leben schwerer. Sie kann nicht mehr laufen und nun hat sie auch noch einen sehr wichtigen Sinn verloren.

Eyendorf - Die Schauspielerin Ingrid van Bergen (94) hat komplett ihr Augenlicht verloren. „Ich kann nichts mehr sehen. Ich bin blind“, sagte van Bergen der „Bild“-Zeitung. „Sie hat es gerade nicht leicht“, sagte eine Freundin der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die beiden Frauen wohnen seit Jahren zusammen in einem Bauernhaus in der Lüneburger Heide.

Das Duo lebt dort mit zwei Hunden. „Zwei Möpse. Zwei ganz brave kleine Stöpsel.“ Gassi gehen oder das sonnige Herbstwetter an der frischen Luft genießen, kann Ingrid van Bergen derzeit allerdings nicht. „Sie kann nicht gehen und sitzt im Rollstuhl. Und ich bin im Moment zu schwach, um den Rollstuhl zu schieben“, sagte die Mitbewohnerin der 94-Jährigen weiter.

Viele kennen Ingrid van Bergen aus dem RTL-„Dschungelcamp“, das sie 2009 im Alter von 77 Jahren gewann. Die ältere Generation erlebte ihre großen Jahre als Schauspielerin. Van Bergen spielte in zahlreichen Filmen mit, sie stand neben Stars wie Kirk Douglas, O.W. Fischer und Heinz Rühmann vor der Kamera.